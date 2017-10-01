كندا تحقق في هجوم بسكين وسيارة باعتباره حادثا إرهابيا

مونتريال - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الكندية في عاصمة مقاطعة ألبرتا، اليوم الأحد، رجلا، 30 عاما، بتهم إرهاب تتعلق بهجوم بسكين وهجوم دهس بسيارة، أسفرا عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة.

ووقعت الجريمة في وقت متأخر من أمس السبت، عندما صدمت سيارة ضابط شرطة يوجه حركة المرور في مدينة إدمونتون، ثم هاجم سائق السيارة الضابط بسكين. وفر منفذ الهجوم راكضًا.

وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما يطابق وصف منفذ الهجوم شوهد في سيارة أخرى في وقت لاحق من مساء أمس السبت، وطاردت الشرطة السيارة عبر إدمونتون.

وأضافت الشرطة أنه كان يستهدف دهس المارة عامدا خلال المطاردة.

وتم القبض على السائق، الذى لم يتم الكشف عن اسمه، عندما تحطمت السيارة الثانية.

ووفقا لتقرير بثته قناة "سي بي سي"، عُثر على راية تنظيم داعش في السيارة التي صدمت الضابط.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن هوية المشتبه به سوى أنه رجل يقيم بالمنطقة ويعتقد أنه نفذ الهجوم بمفرده.