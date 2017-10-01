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المقاومة الشعبية تعلن استعدادها الكامل لحسم معركة صنعاء

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مصراوي Masrawy

المقاومة الشعبية تعلن استعدادها الكامل لحسم معركة صنعاء

06:10 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المقاومة الشعبية تعلن استعدادها الكامل لحسم معركة صنعاء

المقاومة الشعبية تعلن استعدادها الكامل لحسم معركة

صنعاء - (د ب أ):

قال عبد الله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، اليوم الأحد، إن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، بات على استعداد وجاهزية تامة لحسم معركة صنعاء.

وأوضح الشندقي، في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية، أن "تأخر الحسم العسكري في العاصمة صنعاء وغيرها من مناطق خاضعة لسيطرة "المليشيات" حتى يومنا هذا، كان نتيجة اعطاء القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي فرصة للمفاوضات والسلام".

وتابع "ولكن الفرصة انتهت بعد مفاوضات جنيف والكويت وبعد التاريخ القديم والجديد للمليشيات التي انقلبت على كل المفاوضات، وجميع المؤشرات تقول إن المليشيات لن تتراجع عن غيها وأن الخيار الحالي هو للحسم العسكري".

وأشار الشندقي إلى أن القيادة العسكرية والسياسية باتت على قناعة تامة بأن السلام والمفاوضات لن ينجحا مع مليشيا الحوثي وصالح، على الرغم من محاولة القيادة السياسية "لحقن دماء اليمنيين".

وأكد أن قيادة الجيش الوطني رفعت الخطط العسكرية إلى القيادة السياسية لتحرير ما تبقى من محافظات يمنية، من بينها صنعاء، من قبضة مليشيا الحوثي وصالح، وهي في انتظار توجيهاتهم للبدء في تنفيذها.

يذكر أن الجيش اليمني يخوض، بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة ، قتالا ضد الحوثيين، وقوات الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح، منذ اكثر من عامين بعد الانقلاب الذي قاموا به وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولية.

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