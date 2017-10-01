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الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي الثلاثاء

06:07 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي الثلاثاء

الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تستضيف مدينة الأقصر خلال الفترة من الثلاثاء المقبل وإلى الخميس المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي من أجل حياة أفضل بمشاركة كبار الباحثين بـ 4 دول و10 جامعات وهيئات علمية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

يتناول المؤتمر تطبيقات المواد النانوية في مجالات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والزراعة والطب البيطرى وكذلك انتاج خلايا الطاقة الشمسية وتنقية المياه وتحسين الانتاج الحيواني، كما يتضمن المؤتمر محورًا عن أضرار استخدام المواد النانو مترية.

وصرح الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي أن الموتمر سيشارك فيه باحثين من دول ألمانيا وفرنسا وتونس واليمن بالإضافة لباحثين من جامعات القاهرة والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وعين شمس وبني سويف والمركز القومي للبحوث والهيئة العربية للتصنيع ومدينة الأبحاث ببرج العرب بالإضافة لجامعة جنوب الوادي الداعية والمنظمة للمؤتمر.

أضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: "وتستمر فعاليات المؤتمر لثلاثة أيام يتخللها برنامج سياحي للمشاركين لزيارة المعالم الأثرية بمدينة الأقصر".​

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