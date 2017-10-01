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إزالة تعديات على 3 أفدنة زراعية في دمياط

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على 3 أفدنة زراعية في دمياط

06:04 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إزالة تعديات على 3 أفدنة زراعية في دمياط

أرشيفية

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة محمود بريك، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اليوم الأحد، في قريتي شرمساح وميت الخولي عبدالله، بمشاركة قوة أمنية من مديرية أمن دمياط بقيادة اللواء وليد عبد الحميد، مساعد مدير الأفراد.

أسفرت الحملة عن إزالة ثلاثة أفدنة، وحررت محاضر فورية للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه إحالة رؤساء القرى والمدن للنيابة الإدارية في حال تقاعسهم عن إزالة أي حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظًا على المال العام. ​

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