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الحكومة تحسم جدل إجازة 6 أكتوبر.. الخميس بدلا من السبت

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مصراوي Masrawy

تحسم جدل إجازة 6 أكتوبر.. الخميس بدلا من السبت

06:09 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الحكومة تحسم جدل إجازة 6 أكتوبر.. الخميس بدلا من السبت

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى حرب 6 أكتوبر.

وجاء القرار، بأن يكون يوم الخميس 5 من أكتوبر 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر عام 2017 ميلادية "عيد القوات المسلحة".

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مصراوي Masrawy

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