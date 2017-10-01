الحكومة تحسم جدل إجازة 6 أكتوبر.. الخميس بدلا من السبت

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى حرب 6 أكتوبر.

وجاء القرار، بأن يكون يوم الخميس 5 من أكتوبر 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر عام 2017 ميلادية "عيد القوات المسلحة".