وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات القبول بمعهد الشعبة الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة اختبارات القبول لطلاب الشعبة الإسلامية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2017-2018.

وبلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالشعبة الإسلامية من جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية ممن توفرت فيهم شروط الالتحاق 900 طالب، تم قبول 250 طالبا بعد نجاحهم في الاختبارات المقررة.

وقال وكيل الأزهر، إن شعبة العلوم الإسلامية أُنشئت لتُخرج جيلاً جديدًا من الدعاة الشباب بمهارات وأفكار ورؤى تناسب الواقع المعاصر، موضحًا أن الامتحانات كانت تحت الإشراف المباشر للإمام الأكبر أحمد الطيب، وبالتعاون مع جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

وشملت الاختبارات التي وضعها متخصصون من كلية التربية ، قياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية، وحفظ القرآن الكريم، والتفكير الناقد، والذكاء والتفكير الابتكاري.

وزودت الجامعة، المقر الجديد لشعبة العلوم الإسلامية بوسائل تعليمية متقدمة، وقاعات دراسية مجهزة، إضافة إلى سكن داخلي للطلاب يضم غرف إقامة ومطاعم وملاعب، وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحصيل العلم وتأهيلهم للقبول بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر.

يذكر أن الدفعة المقرر قبولها لهذا العام تعد هي الأولى التي تلتحق بالمقر الجديد لشعبة العلوم الإسلامية، الذي تم إنشاؤه في مدينة القاهرة الجديدة.