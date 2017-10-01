ارتفاع حصيلة الاشتباكات جراء "استفتاء كتالونيا" إلى 465 مصابًا

مدريد - (أ ش أ):

أعلنت عمدة برشلونة أدا كولاو ارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات التي وقعت، اليوم الأحد، أثناء محاولة الشرطة الإسبانية منع إجراء التصويت في استفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا إلى 460 شخصًا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت قوات الشرطة قد استخدمت الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي في محاولة منها لتفريق المواطنين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة في مدريد غير شرعي.

ويعد هذا الاستفتاء واحدًا من أسوأ الأزمات الدستورية التي تتعرض لها إسبانيا منذ عشرات السنين.