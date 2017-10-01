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القوات العراقية تستعيد السيطرة على مناطق في شمال بغداد

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تستعيد السيطرة على مناطق في شمال بغداد

06:05 م الأحد 01 أكتوبر 2017

القوات العراقية تستعيد السيطرة على مناطق في شمال بغداد

ارشيفية

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأحد أن القوات العراقية استعادت السيطرة على أهم النقاط التي كان تنظيم داعش يسيطر في جبال حمرين، 220 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية إن" القوات القادمة من الجنوب من طريق تكريت - كركوك والقادمة من الشمال من محور العباسي في منطقة الفتحة اطبقت على أهم النقاط التي يسيطر عليها داعش في أعلى قمة من جبال حمرين".

وأوضح أنه"تم تحرير جميع القرى من جبال حمرين حتى مفرق الصفرة وأهمها قرى اذربان وبريج وعواد المهاوش ووصلت القوات الى منطقة تبعد ثمانية كيلومترات عن ناحية الرياض 15 كلم جنوبي قضاء الحويجة".

وأضاف أنه "تمت الاستعانة بالمروحيات لقصف بعض الاهداف وهي سيارات مفخخة متروكة عند مداخل بعض القرى ووفرت غطاءا جويا للتقدم .. وربما تبدأ القوات الأمنية هجومها النهائي غدا لاستعادة الحويجة وناحيتي الرياض والرشاد في حال اكمل الجهد الهندسي انشاء جسر لعبور المدرعات في عدد من المناطق".

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