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بدء انتخابات قوائم دعم مصر والمكتب السياسي لقطاع الصعيد

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بدء انتخابات قوائم دعم مصر والمكتب السياسي لقطاع الصعيد بدء انتخابات قوائم دعم مصر والمكتب السياسي لقطاع الصعيد

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بدأت منذ قليل انتخابات قوائم ائتلاف «دعم » للمرشحين على مناصب منسقي محافظات سوهاج وأسيوط والدقهلية والجيزة وشمال الصعيد.

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وعرض الائتلاف قائمة المرشحين لأعضاء المكتب السياسي من المستقلين علي مقاعد المرأة وقطاع شرق الدلتا وقطاع جنوب الصعيد وقطاع القاهرة الكبري والغربية وشمال سيناء. أما بالنسبة لانتخابات المكتب السياسي لقطاع شمال الصعيد، فقد تنازل النائب أحمد شكري أبو علم عن الترشح، لتجرى الانتخابات بين 3 نواب: ربيع أبو لطيعة، وحسام العمدة، ومحمد عيد، ومن المقرر أن يتم اختيار 2 فقط من بينهم.

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