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إحالة مدرس إلى التحقيق في بورسعيد لتلفظه بـ«ألفاظ خارجة»

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إحالة مدرس إلى التحقيق في بورسعيد لتلفظه بـ«ألفاظ خارجة» إحالة مدرس إلى التحقيق في بورسعيد لتلفظه بـ«ألفاظ خارجة»

التحرير

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أحال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مدرس رياضيات إلى التحقيق، على خلفية قيامه بالتعدى بالضرب المبرح على طالبين توأم في الصف السادس الإعدادى بمدرسة طه حسين بمدينة بورفؤاد.

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم اليوم الأحد أن "جمال.أ" معلم الرياضيات بمدرسة طه حسين الابتدائية استخدام العنف البدنى مع الطالبين التوأم الحسن والحسين محمود صابر بالصف السادس الابتدائى بنفس المدرسة، وتلفظ بألفاظ لا تتناسب وكونه معلما، مما دفع ولى أمر التلميذين لتقديم شكوى بالإدارة التعليمية.

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وأضاف البيان أن علاء الدسوقى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية أحال المدرس إلى الشئون القانونية واستبعده من العمل حتى انتهاء التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إليه.

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التحرير

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