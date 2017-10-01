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سائح ألماني: مصر آمنة تمامًا وسأزورها مرارا (صور)

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التحرير

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بدأت الوفود الأجنبية في زيارة مدينة الأقصر للاستمتاع برحلاتهم ضمن فترة الموسم السياحي الشتوي.

واستطلعت «التحرير» رأي أحد السائحين في رحلته، إذ قال الألماني يورج فروم هولت إن مليئة بالآثار والتاريخ والحضارة، التي تحتاج إلى عدة زيارات من أجل الاستمتاع بمشاهدتها، لافتًا إلى أن رحلته الحالية تعد الثالثة.

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ووصف السائح الألماني خلال تجوله في معبد الأقصر الفراعنة بالعظماء نظرا لتشييدهم مباني ضخمة كالمعابد التي تميز مصر عن مختلف دول العالم.

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وعبر هولت عن مدى شعوره بالأمان، موجهًا رسالة إلى جميع دول العالم، بأن مصر آمنة تمامًا، وما يشاهدونه عبر وسائل الإعلام من إرهاب ليس له صله بالواقع.

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وأكد السائح الألماني في حديثه أنه زار مصر ثلاث مرات، وسيكرر ذلك مجددًا في السنوات المقبلة، نافيا شعوره بالرهبة أو الخوف خلال تواجده بها.

 

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التحرير

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