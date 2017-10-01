نائب يطالب البرلمان يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

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طالب النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بالترتيب لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد المطار الدولي الجديد، ومعرفة إمكانياته وقدرته الاستيعابية على أعداد السائحين والمسافرين، ومتابعته في أثناء عملية التطوير.

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وأضاف، أدعو إلى زيارة ميدانية فى منطقة «ميت رهينة» الأثرية، لتفقد التطوير الأخير، بعد الانتهاء من أعمال المشروع، وتقييمه وأثره على السياحة، ذلك فى ضوء المتابعة الدورية لجميع المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.