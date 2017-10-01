أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ننشر أسماء النواب الفائزين على مقاعد المكتب السياسي ومنسق القطاعات بالتزكية

Google+ Print
ننشر أسماء النواب الفائزين على مقاعد المكتب السياسي ومنسق القطاعات بالتزكية ننشر أسماء النواب الفائزين على مقاعد المكتب السياسي ومنسق القطاعات بالتزكية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت ألفت كامل رئيس اللجنة المنظمة لانتخابات ائتلاف الأغلبية بالبرلمان دعم ، إن عدد حضور الجمعية العمومية للائتلاف المنعقدة اليوم بلغ 264 نائبًا من إجمالى 348 نائبًا، هم عدد أعضاء الائتلاف، وبالتالي فإن نسبة الحضور وصلت إلى 75.8%، لافتة إلى فوز محمد السويدى بمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية.

وأضافت كامل خلال الجمعية العمومية السنوية للائتلاف: «بخصوص المكتب السياسى للائتلاف من المستقلين فاز نواب بـ6 مقاعد بالتزكية، وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر».

شاهد أيضا

وأعلنت فوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، وتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا فى 6 محافظات. 

ومن أبرز الأسماء التي فازت بالتزكية، النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزبين، والنائبة نانسى سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبيين، والنائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا، والنائب عبد الهادى القصبى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع شرق الدلتا، والنائب فخرى طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "