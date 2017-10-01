ننشر أسماء النواب الفائزين على مقاعد المكتب السياسي ومنسق القطاعات بالتزكية

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قالت ألفت كامل رئيس اللجنة المنظمة لانتخابات ائتلاف الأغلبية بالبرلمان دعم مصر، إن عدد حضور الجمعية العمومية للائتلاف المنعقدة اليوم بلغ 264 نائبًا من إجمالى 348 نائبًا، هم عدد أعضاء الائتلاف، وبالتالي فإن نسبة الحضور وصلت إلى 75.8%، لافتة إلى فوز محمد السويدى بمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية.

وأضافت كامل خلال الجمعية العمومية السنوية للائتلاف: «بخصوص المكتب السياسى للائتلاف من المستقلين فاز نواب بـ6 مقاعد بالتزكية، وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر».

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وأعلنت فوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، وتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا فى 6 محافظات.

ومن أبرز الأسماء التي فازت بالتزكية، النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزبين، والنائبة نانسى سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبيين، والنائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا، والنائب عبد الهادى القصبى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع شرق الدلتا، والنائب فخرى طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبيين.