وزير الطيران يبحث زيادة الرحلات بين مصر والنمسا

كتب- طه عبيد:

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني، تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا في مجال الطيران المدني.

كما بحث الوزير، آلية تطوير اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وذلك خلال استقباله جورج شتيلفرد سفير دولة النمسا بالقاهرة.

من جانبه، أعرب شتيلفرد عن سعادته بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال الطيران المدني، وأنه يتطلع إلى زيادة الحركة الجوية بين البلدين.