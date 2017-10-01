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وزير الطيران يبحث زيادة الرحلات بين مصر والنمسا

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران يبحث زيادة الرحلات بين والنمسا

05:38 م الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الطيران يبحث زيادة الرحلات بين مصر والنمسا

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني، تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا في مجال الطيران المدني.

كما بحث الوزير، آلية تطوير اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وذلك خلال استقباله جورج شتيلفرد سفير دولة النمسا بالقاهرة.

من جانبه، أعرب شتيلفرد عن سعادته بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال الطيران المدني، وأنه يتطلع إلى زيادة الحركة الجوية بين البلدين.

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