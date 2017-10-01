بدء تصويت نواب "دعم مصر" لاختيار أعضاء المكتب السياسي للائتلاف

كتبت- أسماء يحيى:

بدء أعضاء ائتلاف دعم مصر، قبل قليل، عملية التصويت لاختيار أعضاء المكتب السياسي.

وكان طارق أبو زيد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر أعلن خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، فوز المهندس محمد السويدي برئاسة الائتلاف بالتزكية.

ووجه السويدي، التحية لنواب الائتلاف بجميع تشكيلاته واللواء الراحل سامح سيف اليزل، الرئيس الأول لأتلاف دعم مصر والرئيس المؤقت اللواء سعد الجمال.

وأشار السويدي، في كلمته عقب إعلانه رئيسا للائتلاف بالتزكية، إلى أن نواب الائتلاف عملوا بفترة صعبة، كان هدفهم الأول ليس الحصول على مكسب شعبي بقدر ما سعوا لحل مشاكل الشعب، وإتخاذ قرارات على حساب أنفسهم، واعدًا الشعب بالمرور بتلك المرحلة الصعبة خلال المرحلة القادمة.

وأردف رئيس الائتلاف، أن اللواء الراحل سامح سيف اليزل هو من أدخله العمل السياسي ولن ينسى له هذا الفضل أبدًا.