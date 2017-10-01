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وفد من "القومية للجامعات النيجيرية" بالمنصورة لبحث سُبل التعاون (صور)

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مصراوي Masrawy

وفد من "القومية للجامعات النيجيرية" بالمنصورة لبحث سُبل التعاون (صور)

05:55 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، اليوم الأحد، وفد الهيئة القومية للجامعات النيجيرية برئاسة الدكتور إبراهيم أرو دانيا نائب مدير الهيئة، لبحث سُبل التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات النيجيرية في العديد من التخصصات المختلفة، منها الهندسة، والآداب، والتجارة، والتمريض، والزراعة.

ضم الوفد الدكتور إبراهيم محمد أحمد، والدكتور أولاميد اديثر اديزينا، والدكتور محمد مبروك عبد العزيز، فيما حضر اللقاء الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، والدكتور محمود الجعيدي وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور إبراهيم أرو دانيا على أهمية التعاون مع الجامعات المصرية، فيما رحب الدكتور محمد القناوي باستقبال الطلاب النيجيريين للدراسة في جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بدورها وتكون سفيرًا لجهورية العربية في القارة الأفريقية.​

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