إحالة مدرس تعدى على تلميذين في بورسعيد إلى التحقيق
إحالة مدرس تعدى على تلميذين في بورسعيد إلى التحقيق
05:44 م الأحد 01 أكتوبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال حازم عادل عبد المطلب، المنسق الإعلامي لمديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، إن وكيل الوزارة الدكتور نبوي باهي اعتمد اليوم الأحد قرارًا بتحويل مدرس إلى الشؤون القانونية بتهمة تعديه بالضرب والسب على تلميذين.
وأوضح بيان إعلامي للمديرية أن القرار تقدم به علاء الدسوقي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وطلب إحالة "جمال. أ. ا"، معلم رياضيات بمدرسة "طه حسين الابتدائية" إلى الشؤون القانونية والاستبعاد من التدريس بإدارة بورفؤاد حتى انتهاء التحقيقات معه في الوقائع المنسوبة إليه من استخدام العنف البدني مع التوأم "الحسن" و"الحسين"، الطالبان بالصف السادس الابتدائي في المدرسة، وسبهما بألفاظ لا تتناسب وكونه معلمًا، حسب البيان.
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