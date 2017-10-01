تلبية لاحتياجات المواطنين.. الموافقة على تدشين 1000 وحدة سكنية بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، موافقة وزارة الإسكان على إنشاء 50 عمارة سكنية جديدة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عدد من العمارات الأخرى، بإجمالي ألف وحدة سكنية، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن لجنة من وزارة الإسكان انتهت من معاينة عدة مواقع في منطقة شطا لإنشاء عدد من العمارات السكنية عليها، لافتًا إلى أنه وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة النهائية والبدء في إنشاء هذه العمارات.

كما وجه المحافظ المهندس محمد العوضي، مدير عام الإسكان، إلى البدء في إنشاء منطقة خدمية لعمارات "شطا"، الكائنة خلف محكمة دمياط، على أن يتم البدء بإنشاء دور عبادة (مسجد) كنواة لهذه المنطقة الخدمية.​