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الملك سلمان: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وآذاننا صاغية لكل مواطن

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وآذاننا صاغية لكل مواطن

05:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الملك سلمان: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وآذاننا صاغية لكل مواطن

العاهل السعودي الملك سلمان

(مصراوي):

قالت "سي إن إن" الأمريكية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشن، الأحد، مشروعات الطائف الجديد التي تضم مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية، على مساحة تبلغ 1250 كيلو متراً مربعاً وتكلفة تقدر بحوالي 11 مليار ريال.

وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة من قصر السلام بجدة: "على بركة الله، نبارك من حيث المبدأ وفق الإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة، ونرجو أن يكتب الله لهذه المشروعات الخير والبركة".

وأضاف: "الحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها. الثروة موجودة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء".

وتابع: "كلمة أكررها دائمًا، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأي إخواتي المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شيء فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم، بلاد الحرمين الشريفين، الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن".

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مصراوي Masrawy

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