جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي

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كتب عبد الرحمن مصطفى

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب سوسة، ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يتجمع الجهاز الفني للمنتخب، على أحد الكافيهات، لمتابعة المباراة من أجل الاطمئنان على دوليو الأهلي، قبل معسكر المنتخب المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين، ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.