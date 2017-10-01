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جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي

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جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي

التحرير

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كتب عبد الرحمن مصطفى

يتابع الجهاز الفني لمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب سوسة، ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يتجمع الجهاز الفني للمنتخب، على أحد الكافيهات، لمتابعة المباراة من أجل الاطمئنان على دوليو الأهلي، قبل معسكر المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين، ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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