البرميرليج.. «صلاح» أساسيًا أمام نيوكاسل

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، التشكيل الأساسي الذي سيواجهنيوكاسل يونايتد، التى تنطلق في لقاء ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز على ملعب «سانت جيمس بارك».

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ويبدأ الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، فيما جاء التشكيل كامل على الشكل التالي..

حراسة المرمى: مينيوليه

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، لوفرين، مورينو

خط الوسط:هندرسون، فينالدوم، كوتينهو

خط الهجوم: صلاح، مانى، وستوريدج.

ويحتل الريدز المركز الـ8 في جدول الترتيب بـ11 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع بـ9 نقاط فقط.