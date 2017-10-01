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الزراعة: قرار رفع سعر الأسمدة جاء دون الرجوع للوزير

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مصراوي Masrawy

الزراعة: قرار رفع سعر الأسمدة جاء دون الرجوع للوزير

05:25 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الزراعة: قرار رفع سعر الأسمدة جاء دون الرجوع للوزير

أرشيفية


كتب- أحمد مسعد:

قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الأحد، رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا إلى 3200 جنيه بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، بالإضافة إلي رفع النترات من 2979 إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من غدٍ بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات.

وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالوزارة، إن اللجنة لم يحضر فيها وزير الزراعة، لافتا إلى أن المصانع والشركات هي من قامت برفع السعر دون الرجوع لأحد.

وأضاف الشراكي، في تصريحات لمصراوي، أن مصانع الأسمدة والشركات تفضل التصدير، مشيراً إلي أن الطن في الخارج يبلغ 1800 دولار.

وأوضح رئيس جمعية الأصلاح الزراعي، أن اللجنة التنسيقية ليست لها صفة قانونية تحق لها الموافقة على الزيادة أو رفضها، مؤكدًا أنه قرار من الشركات التي اجتمعت مع رئيس الوزراء.

وأشار الشراكي، إلى أن الزيادة تؤثر علي الفلاح مما لا شك فيه، خصوصاً وأننا مقبلين على الموسم الشتوي، وهنا اتساءل: "هل انعقدت اللجنة التنسيقية لتوضيح سعر التعاقد مع الفلاح إللي هيزرع قمح؟"، لافتًا إلى أن المزارع يستطيع تصريف الأرز، في ظل تحسن سعر القطن، لكن تبقى المشكلة في محاصيل القمح والغلة وبنجر السكر والقصب.

وطالب رئيس جمعية الأصلاح، من وزارة الزراعة، تحديد سعر التعاقد على زراعة محصول القمح، وإعلان زيادة في التعاقد لمجابهة الزيادات التي تحيط بالفلاح من كل جانب.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى باعتبارها الجهات المسئولة، بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلي وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.

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مصراوي Masrawy

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