أرملة "سمسار أكتوبر": أهل زوجي خطفوا طفلي بسبب الميراث -(فيديو)

كتب -صابر المحلاوي ونور العمروسي:

اتهمت "شيماء. أ" -أرملة فريد شوقي "سمسار أكتوبر" الذي قتل قبل ما يقرب من 5 أشهر في الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة الفودو"-، أهل زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وطردها من بيتها وخطف طفلها "يوسف" بسبب خلافات على الميراث.

وقالت "شيماء" في مقطع فيديو لمصراوي: "جوزي مات وترك ميراث يقدر بـ3.5 مليون جنيه، لكن أهله طمعوا في الميراث وطردوني أنا وطفلي يوسف ومنة قبل أن يخطفوا ابني، للضغط علي لأتزوج من شقيق زوجي الراحل.

وتكمل "شيماء حديثها: على الفور توجهت إلى قسم شرطة أكتوبر وحررت محضرًا رقم 5749 لسنة 2017، وأحيل للنيابة التي أمرت بإعادة ابني لحضانتي، وعدى 40 يوم وابني مش عارفه أرجعه، أبوس أيديكم عايزة إبني ومش عايزة الميراث".

واختتمت الزوجة حديثها "إلى كل القلوب الرحيمة أخاطبهم عايزة ابني"، مناشدة وزير الداخلية بالتدخل وإعادة طفلها.

وقال مصدر أمني بقسم شرطة أكتوبر إن "شيماء" حررت محضرا ضد أسرة زوجها تتهمهم بخطف طفلها "يوسف"، وأحيل للنيابة التي أمرت بإصدار أمر بتمكينها من حضانة الطفل حمل رقم 6484 لسنة 2017، وبالفعل تم التواصل مع السيدة وبالذهاب إلى أسرة زوجها لم نجد الطفل هناك.

وتابع المصدر في تصريح خاص لمصراوي: جدة الطفل تمكنت من نقله إلى مكان غير معلوم، وقوات الأمن تكثف جهودها للتحري عن المكان لإعادة الطفل إلى والدته.

كانت نيابة أول أكتوبر، أحالت في أغسطس الماضي، ضابطين وأمين شرطة، و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل فريد شوقى، سمسار أكتوبر، بسبب خلاف على صفقة من مخدر "الفودو".