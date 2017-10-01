أول سفينة تجارية تصل ميناء بنغازي الليبي بعد حظر استمر 3 أعوام

بنغازي - (د ب أ):

وصلت اليوم الأحد أولى السفن التجارية لميناء مدينة بنغازي الرئيسي شرقي ليبيا ،بعد حظر فُرض علي تنقل ودخول السفن إلى ساحل بنغازي قبل 3 أعوام بسبب سيطرة جماعة مجلس شوري بنغازي المسلحة علي المدينة.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة ،المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، عبد الله الثني إن افتتاح ميناء بنغازي هو رسالة أنه تم القضاء على الجماعات المسلحة "الارهابية التي عاثت في المدينة فسادا".

وأوضح الثني أن استئناف حركة السفن بالميناء من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة، خاصة بعد افتتاح المنفذ الجوي مطار بنينا الدولي في آب/أغسطس.

يشار إلى أن ميناء بنغازي شهد طوال الأعوام الثلاثة الماضية معارك عنيفة بين الجيش الوطني التابع لمجلس النواب والجماعات المسلحة التي تطلق علي نفسها مجلس شوري بنغازي، و سيطرت علي المدينة عام، 2014 وأعلن الجيش تحريرها في أيار/مايو الماضي.