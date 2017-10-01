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زعيمة حزب البديل المستقيلة: الالتزام تجاه إسرائيل من بين أسباب الخلاف

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مصراوي Masrawy

زعيمة حزب البديل المستقيلة: الالتزام تجاه إسرائيل من بين أسباب الخلاف

05:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017

زعيمة حزب البديل المستقيلة: الالتزام تجاه إسرائيل من بين أسباب الخلاف

فراوكه بيتري زعيمة حزب البديل الألماني المستقيلة

برلين - (د ب أ):

أعربت فراوكه بيتري، زعيمة حزب البديل الألماني المستقيلة، عن اعتقادها بأن قوى اليمين المتطرف داخل حزب البديل لا ترغب في أن يكون الحزب مأوى لها.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت بيتري إن من أسباب ذلك " قناعاتنا المتعلقة بالسياسة الخارجية وبالتزامنا الواضح تجاه إسرائيل"، وأضافت أن هذا يمثل " علامة توقف".

وأعربت بيتري عن اعتقادها بأن أمن إسرائيل يمثل بالنسبة لها جزءا من مصالح الدولة العليا لألمانيا، وهذا على عكس قناعة الكسندر جاولاند، زعيم الكتلة البرلمانية للبديل، الذي قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه يؤيد حق إسرائيل في الوجود لكنه رد على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار ذلك من المصالح العليا للدولة بقوله " من الصعب الإجابة على ذلك".

وعزا جاولاند رأيه إلى أن هذا سيعني أن الجنود الألمان يتعين عليهم المشاركة في مهام للدفاع عن الدولة اليهودية.

وعن السياسة المقبلة التي تعتزم انتهاجها، قالت بيتري إنها ستكون سياسة " واقعية بتوجهات أكثر وضوحا وأكثر اهتماما باقتصاد السوق"، وأضافت أن مجموعة الأعضاء الجدد ستكون أكبر بشكل واضح من حزب البديل، وتابعت أن الموضوع يتعلق "بمشروع سياسي لمدة محددة".

كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي أسفرت عن حصول حزب البديل المناوئ للهجرة واليورو على 6ر12% ليصبح بذلك ثالث أقوى حزب في ألمانيا بعد تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ولم يمر يومان على الانتخابات البرلمانية، حتى أعلنت بيتري استقالتها من الحزب في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

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