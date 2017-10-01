«فولفو» تكشف عن «XC40» الجديدة كليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة "فولفو" السويدية، عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة كليًا "XC40"، والتي من المتوقع أن تصدر في الأسواق بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة.

وحسب موقع "صن داي بزنس"، فإن الشركة السويدية كشفت بشكل كامل عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض في ثوبها الجديد، لتنافس العديد من الإصدارات العالمية مثل "BMW X" و"أودي Q3".

شاهد أيضا

وتظل السيارة واحدة من أهم الإصدارات التي تعول عليها "فولفو" بشكل رئيسي في الأسواق العالمية، لا سيما بعد ارتفاع الطلب على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" و"كروس أوفر".