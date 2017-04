بسبب صورة هيفا وهبي تتبنّى اتهام إليسا بتقليدها

منذ أن أعلنت الفنّانة إليسا عن استعداداتها لتصوير أغنية "تعبت منك"، من ألبوم "أسعد وحدة"، بات هاجس محبّيها الحصول على صورة من الكليب الجديد، ليكوّنوا فكرة عن "اللوك" الذي ستظهر به النجمة، أو تعطي فكرة عن مضمون الكليب.

إليسا لم تتأخّر، ونشرت صورة غريبة لها، بوجهين متقابلين، على حسابها الخاصّ على موقع "أنستغرام"، فانهالت تعليقات محبّيها، حيث تساءل الكثيرون عن قصّة هذه الصورة، متسائلين إن كانت مجرّد صورة من جلسة تصوير، أم صورة من الكليب؟

إليسا التي تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للإعلان عن أخبارها، لم تكشف حقيقة الصورة، ولا حقيقة صورة أخرى نشرتها على "تويتر".

الصورة الغريبة حصدت إعجاباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الجمهور ما بين معجب ومستغرب، فضلاً عن أولئك الذين اتّهموا الفنانة بتقليد هيفا وهبي التي قامت بدورها بإعادة نشر تغريدة تتهم إليسا بتقليدها، ما يعني أنها تتبنّى هذه الفكرة، خصوصاً أنها ردّت قائلة "حرام".

على "تويتر"، روّجت إليسا أيضاً لهذه الصورة، على أساس أنّها تحضّر لكليبها الجديد، واكتفت بالقول

in love with this pic.

ووضعت هاشتاغات "#hairstyle #mohamadseifdin #elisssakh #elissa"، ما دفع بالبعض للتكهّن بأنّ إليسا تحضّر لعمل جديد. وقد قامت بهذه الجلسة التصويريّة لصالح إحدى المجلات.

إليسا لم تكتفِ بالصورة الغريبة، فقامت بنشر صورة لها يغلب عليها الطابع الجدّي، وتبدو فيها حزينة، ما جعل البعض يتكهّن أنّ هذه الصورة من كليبها الجديد الذي تقوم بتصويره مع المخرج سليم الترك، وهو ما أكّده لنا مصدر موثوق، كما أكّد استعانة الفنّانة إليسا بممثل إسبانيّ يُدعى أليخاندرو كورزو، ليلعب دور العاشق... ومن المرجّح أن يتم عرض الكليب الموعود قريباً.

وعلم "سيدتي نت" أنّ إليسا ستفاجىء الجمهور بهذا الكليب، الذي لا يزال في طور السريّة التامّة. ويُكرس الكليب الموعود عودةً للتعاون ما بين إليسا والمخرج سليم الترك، رغم الانتقادات التي طالت كليب "أسعد وحدة"، وانتهت من تصويره في منطقة الشوف كما تم التصوير في شارع الجميزة في بيروت في أحد الملاهي الليلية.

يبقى أن نشير أنّ هذه الأغنية تلاقي رواجاً كبيراً بين الناس منذ صدورها، وتخطت الـ 7 ملايين متصفح على اليوتيوب، وهو ما دفع بالنجمة إلى تصويرها.