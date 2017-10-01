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السويدي لنواب "دعم مصر": اتخذتم قرارات حاسمة على حساب شعبيتكم

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مصراوي Masrawy

السويدي لنواب "دعم ": اتخذتم قرارات حاسمة على حساب شعبيتكم

05:13 م الأحد 01 أكتوبر 2017

محمد السويدى

كتبت- عزة صقر:

وجه المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية نواب الائتلاف بجميع تشكيلاته واللواء الراحل سامح سيف اليزل، الرئيس الأول لأتلاف دعم مصر والرئيس المؤقت اللواء سعد الجمال.

وأشار السويدي، في كلمته عقب إعلانه رئيسا للائتلاف بالتزكية، إلى أن نواب الائتلاف عملوا بفترة صعبة، كان هدفهم الأول ليس الحصول على مكسب شعبي بقدر ما سعوا لحل مشاكل الشعب، وإتخاذ قرارات على حساب أنفسهم، واعدًا الشعب بالمرور بتلك المرحلة الصعبة خلال المرحلة القادمة.

وأردف رئيس الائتلاف، أن اللواء الراحل سامح سيف اليزل هو من أدخله العمل السياسي ولن ينسى له هذا الفضل أبدًا.

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