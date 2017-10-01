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بالصور والفيديو.. "التضامن" تسلم الأولى على الثانوية سيارة مجهزة طبيا لذوي الإعاقة

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مصراوي Masrawy

بالصور والفيديو.. "التضامن" تسلم الأولى على الثانوية سيارة مجهزة طبيا لذوي الإعاقة

04:53 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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كنب – مصطفى عيد:

سلمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الطالبة آية طه مسعود عبدالجواد، سيارة مجهزة طبيا لذوي الإعاقة يقودها الغير؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وذلك تكريما لها على تفوقها وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة للقسم الأدبي رغم حالتها الصحية حيث تعاني ضعفا رباعيا ولا تستطيع الحركة نتيجة وهن بالعضلات.

وقدمت الوزيرة اليوم عقد السيارة لآية وسط حضور أفراد أسرتها الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه المكافأة والتكريم من رئيس الجمهورية، حيث ستساعدها السيارة على الانتظام في جامعتها خاصة بعد حصولها على منحة لدراسة الاقتصاد من الجامعة الألمانية وسوف تتولى قيادة السيارة شقيقتها.

وأكدت غادة والي أن الرئيس وجه بتسليم الطالبة آية السيارة لمساعدتها على الذهاب للجامعة فيما قام بنك ناصر الاجتماعي بإنهاء كافة إجراءات الترخيص للسيارة من كافة الجهات المختصة مع حظر بيعها أثناء مدة الدراسة.

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