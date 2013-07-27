سناء موزيان وقصتها مع البريطاني الذي أسلم للزواج منها

احتفت الممثلة المغربية سناء موزيان التي تزوجت من آلان ديرسلي وهو بريطاني مسلم، بشكل لافت بزفاف جمعت فيه بين أصالة الاحتفال المغربي ورقي الاحتفال العالمي. وكانت سناء قد عقدت قرانها يوم عيد الحب. وشمل الاحتفال لندن ومراكش وجزر المالديف. "سيدتي نت" التقتها في الحوار التالي:

*يبدو أنك خططت ليوم زفافك جيداً. ماذا كان يروادك من أحلام بخصوص هذه الليلة ؟

فعلاً خططت لأشياء كثيرة ليوم زفافي، لأنها ليلة من أهم ليالي العمر. بدأت بعقد قراني في لندن بأكثر مكان يتردد عليه المشاهير للاحتفال بالعقد الرسمي للزواج و في يوم مميز جداً ، لأني اخترت يوم الحب تاريخاً لزواجي. كما حرصت على أن أحتفي بطقوس الزفاف التقليدي إخلاصاً لانتمائي المغربي .

* هل وجدت تجاوباً من زوجك للاحتفال على الطريقة التي اخترت؟

أم هو اختيار مشترك؟ اختيار هذا اليوم لزفافنا كان ترتيباً مني ومن آلان، أولاً يوم الحب كان أنسب يوم لزواجنا لإعلان حبنا أمام كل من عائلتنا والأصدقاء المدعوين. كانت أحلى هدية حب للإخلاص في حبنا لبعض للأبد، و ثانياً آلان معجب جداً بالتقاليد المغربية فاخترنا كل شيء مع بعض فيما يخص ترتيبات الفرح.

فاجأني على جسر لندن

* يلاحظ أن حرصك على احتفال مميز يخفي شخصية رومانسية هل أنت كذلك فعلا؟

نعم طبيعتي هادئة و حساسة و رومانسية جداً . و لو كان زوجي غير رومانسي مثلي لما خطف قلبي من أول نظرة ، خاصة في اليوم الذي طلب مني الزواج، حيث تقدم لي بطريقة لم تخطر على بالي. فقد فاجأني بلافتة كبيرة طولها تقريباً 50 قدماً معلقة على الجسر المشهور بلندن – لندن تاور بريدج، مكتوب عليها سناء هل تتزوجينني؟ ثم انحنى على ركبته اليمنى وأخرج خاتم الخطوبة من جيبه ؛ مشهد لم أراه إلا في الأفلام الرومانسية ، التفت حولنا حشود كبيرة من السياح الذين أعجبوا كثيراً بالمشهد والتقطوا لنا صوراً. و بعد موافقتي على طلب الزواج صفقوا لنا كثيراً وهنأونا.

* بعد الزفاف المغربي أين كانت وجهتك؟

قررنا أن نسافر إلى المالديف لقضاء شهر العسل. نسافر فور ليلة العرس إلى أن ودعنا ضيوفنا الذين جاؤوا من أوروبا لحضور للفرح. و كذلك لتلبية طلب عائلتي إلى أن يحتفلوا بسابع يوم بعد الزواج بالعروس على الطقوس المغربية. و كان شهر العسل فرصة ممتازة للاسترخاء والاستمتاع بالحياة بعد فترة الضغط التي مررنا منها. فجزر المالديف كانت أنسب مكان لنستمتع بشواطئه المنعزلة و الهادئة. هكذا تعرفت إلى زوجي *كيف التقيت زوجك هل هو حب من أول نظرة ؟ منذ سنتين تعرفت على آلان ديرسلي عن طريق بعض الأصدقاء في حفل عشاء. لم يكن آلان يعرف أنني من الوسط الفني في العالم العربي. تبادلنا بعض الآراء خلال نقاش طويل عن التقاليد العربية، و كان الإعجاب متبادلاً بل يمكن القول إنها أمور مشتركة تقاسمناها في ذاك اللقاء ولعله هو الحب من أول نظرة .

*هل سيغير زوجك اسمه إلى اسم عربي كما تفعل معظم الفتيات اللواتي يقبلن على الزواج بأجنبي؟

قبل أن يتقدم زوجي آلان لخطبتي، كان لديه فضول لمعرفة الكثير عن التقاليد العربية و الإسلام واللغة العربية خاصة أنه كان يدرك أنني لا أقبل الزواج إلا من مسلم. قرر من تلقاء نفسه الدخول للإسلام بعد اطلاعه على الدين الإسلامي كما أنه اختار لنفسه اسم فارس. كان الخبر مفاجأة لي السنة الماضية بعدما انتهيت من تصوير مسلسل "الحياني" بالمغرب بفترة رمضان. لقد أضاف اسم فارس على اسمه آلان ديرسلي، ليكون هو الفارس الذي انتظرته ليخطف قلبي للأبد.

حرصت على الارتباط بمسلم

*هل كنت حريصة على الارتباط بأجنبي لإيمانك بأن الحياة مع رجل عربي ستكون معقدة أم هي القسمة والنصيب?

عشت حياتي كلها مع عائلتي في إنجلترا من سن التاسعة من عمري ، والحمد لله تشبعت بتقاليدنا العربية والإسلامية، لكن تركيبتي الفكرية وأسلوبي في الحياة و التعامل بريطانيان تماماً ، وهذا كان يسبب لي خلافات مع البعض الذين تقدموا للزواج مني بالمغرب و بالعالم العربي. لكنني دائماً أفكر في الارتباط من مسلم بغض النظر أن يكون عربياً أو أجنبياً . ولما تعرّفت على آلان وجدت فيه المواصفات التي كنت أبحث عنها في شريك حياتي. *هل تفكرين في الإنجاب قريباً ؟ نعم أنا و فارس نحب الأطفال كثيراً. الموضوع يخيفني قليلاً من حيث السمنة و كيفية التعامل مع رضيع الخ... قررت أن أتلقى مستقبلاً بلندن دروساً في هذا الأمر. أنا عن نفسي، أتمنى أن أكون أماً لبنت وولد. أما آلان فيحب أن يكون لديه عائلة كبيرة من 5 أطفال.