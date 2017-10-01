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خمسة جرحى في "عمل ارهابي" بكندا والشرطة تعتقل مشتبها به

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مصراوي Masrawy

خمسة جرحى في "عمل ارهابي" بكندا والشرطة تعتقل مشتبها به

05:04 م الأحد 01 أكتوبر 2017

شرطي كندي في اوتاوا

(أ ف ب):

فتحت الشرطة الكندية الأحد تحقيقا في "عمل إرهابي" بعد ان تعرض شرطي للطعن بيد شخص قام بعدها بدهس عدد من المارة ما أدى إلى إصابة أربعة اشخاص آخرين في ادمنتون في غرب كندا.

وفي حادث اول مساء السبت، صدمت سيارة حواجز ودهست شرطيا خلال ادائه خدمته. ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارا قبل ان يفر، وفق شرطة ادمنتون.

وقبيل منتصف الليل، وبعد التعرف عليه عند احد الحواجز، نجح المشتبه به بالهرب على متن حافلة دهس بواسطتها عددا من المارة في محلتين ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص، بحسب ما اعلنت الشرطة.

وفقد السائق السيطرة على حافلته التي انقلبت بحسب ما أوردت محطات التلفزة المحلية نقلا عن شهود عيان.

واكتفت الشرطة باعلان انها اوقفت شخصا يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاما بدون اعطاء اي تفاصيل حول هويته.

واعلن قائد شرطة ادمنتون رود كنيكت ان "شرطة ادمنتون قبضت على رجل نعتقد انه مسؤول عن اعمال العنف هذه ووضعته في الحجز الاحتياطي".

واضاف "نعتقد انه تصرف بمفرده علما بان التحقيق لا يزال في بدايته".

ويذكر الامر بالاعتداءات دهسا بواسطة سيارات او حافلات في عدد من العواصم الاوروبية وكندا ولا سيما عملية دهس في كيبيك في أكتوبر 2014 ادت الى مقتل عسكري.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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