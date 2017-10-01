قرقاش: "تويتر" أكثر تأثيرًا من قناة الجزيرة القطرية

كتبت – إيمان محمود

قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن المشهد الإعلامي متحول في التقنية والمحتوى، وأضاف ساخرًا "في أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيرا من الجزيرة القطرية".

وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أنه على المستوى السياسي خيارات الدوحة تتضاءل، بينما تمضي عواصم الدول الأربع المقاطعة لها، بثقة متجاوزة هذا الملف والذي لم يعد من الأولويات، على حد تعبيره.

واستطرد وزير الخارجية "قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها".

وأشار إلى أن قطر فشلت في نيويورك "رغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وتشبعنا برسائل المظلومية والإنكار، مفتاح حلّ أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام".

كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، أعلنوا في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وقدمت الدول الأربع مطالبها إلى الدوحة التي ماطلت في تنفيذها متشبثة بممارساتها وعلاقاتها مع إيران المُتهمة بالتدخل في شؤون المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية.