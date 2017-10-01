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مدير المنظمة الدولية للهجرة يطلع على الوضع الإنساني في صنعاء

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مصراوي Masrawy

مدير المنظمة الدولية للهجرة يطلع على الوضع الإنساني في صنعاء

04:54 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مدير المنظمة الدولية للهجرة يطلع على الوضع الإنساني في صنعاء

وليام لاسي سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

صنعاء - (د ب أ):

وصل وليام لاسي سوينج، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، في زيارة تستغرق عدة أيام للاطلاع على الوضع الإنساني في البلاد، وتقديم الدعم لهما .

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن وليام لاسي قوله، إن الزيارة تهدف إلى "تقديم الدعم لليمن في الجانب الإنساني ومكافحة وباء الكوليرا وكذا دعم النازحين والبنية التحتية".

وأضاف "عشرة الآف من الوفيات والحالات المرضية بسبب الكوليرا ومشكلة النازحين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة ملايين نازح، وهناك ضرر كبير في البنية التحتية ونحن هنا لتقديم الدعم عبر مكتبنا في اليمن".

وأشار وليام لاسي إلى أنه سيبحث كذلك مع المسئولين (في ما تسمى بحكومة الانقاذ الوطني المشكلة بتحالف الحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح)، قضايا المهاجرين ومعاناتهم في اليمن وكذا معاناة المواطنين جراء الحرب، مؤكداً أن زيارته لليمن إنسانية بالدرجة الأولى "وتسعى لتخفيف معاناة اليمنيين".

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