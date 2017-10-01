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التحقيق مع إمام مسجد زوج 27 فتاة قاصر بالغربية

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التحقيق مع إمام مسجد زوج 27 فتاة قاصر بالغربية التحقيق مع إمام مسجد زوج 27 فتاة قاصر بالغربية

التحرير

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قال الشيخ أبو بكر عبد الهادى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، إن المديرية ستبدأ غدا الإثنين، التحقيق فيما ورد لها من إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية "ميت حبيب" بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط فى تزويج نحو 27 فتاة من القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية، فى القرية التى يعمل بها إماما للمسجد التابع للجمعية الشرعية.

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وأضاف "عبد الهادى" أن الإمام يتبع الجمعية الشرعية، وأنه بمجرد الانتهاء من التحقيق سيتم رفع النتائج للقطاع الدينى، الذى سيصدق بدوره على قرار العقوبة، التى قد تصل للفصل من العمل ومنعه من صعود المنابر نهائيا، متابعًا: "عمل الإمام كمأذون شرعى أمر مخالف للقانون، وسيتم التحقيق فى هذا الشأن وتشكيل حملات لمراقبة المساجد وعمل الأئمة".

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التحرير

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