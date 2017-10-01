«المركزي» يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد- بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر البيع نحو 17.69 جنيه، فى مقابل 17.70 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك إنه تم خفض سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 17.58 جنيه، فى مقابل نحو 17.59 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرارا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك بلوم، وبنك عودة، والبنك العربى الإفريقى مسجلا نحو 17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء.

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فيما بلغ أقل سعر للدولار فى كل من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك قناة السويس، مسجلا 17.69 جنيه للبيع، و17.59 جنيه للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.