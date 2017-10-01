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البدري يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل إعلان التشكيل

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البدري يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل إعلان التشكيل البدري يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل إعلان التشكيل

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين حاليًا، قبل مباراة النجم الساحلي.

ويعلن البدري، في المحاضرة التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة، بالإضافة إلى تحديد المهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب داخل الملعب؛ للسيطرة على مواطن قوة النجم، واستغلال نقاط الضعف في الفريق التونسي.

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ويتحرك اللاعبون والجهاز الفني عقب المحاضرة مباشرة إلى الملعب الأولمبي بسوسة؛ لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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