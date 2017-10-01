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تشديدات أمنية على بعثة الأهلي في «سوسة»

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تشديدات أمنية على بعثة الأهلي في «سوسة» تشديدات أمنية على بعثة الأهلي في «سوسة»

التحرير

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كثفت الشرطة التونسية تشديداتها الأمنية؛ لتأمين بعثة وجمهور الأهلي في مدينة سوسة أثناء مواجهته مع النجم الساحلي.

وخصصت الشرطة التونسية حافلتين لتأمين بعثة الأهلي خلال الانتقال من فندق الإقامة بسوسة وحتى الوصول إلى الملعب الأولمبي لخوض المباراة.

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وتم التنسيق مع الشرطة التونسية للسماح لجمهور الأهلي بحضور المباراة عن طريق جوازات السفر، على أن تتم المعاملة بالمثل في مباراة العودة بملعب برج العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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