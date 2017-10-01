"أطلق عليه الرصاص".. عامل يصيب زوج والدته في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب فلاح، من قرية "بساتين بركات" التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بطلق ناري في الصدر؛ إثر نشوب مشاجرة بينه ونجل زوجته بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "منصور أحمد محمد مهدي" 51 عامًا، فلاح، مُقيم بقرية "بساتين بركات" التابعة لمركز بلبيس، إلى مستشفى بلبيس العام، مصابًا بطلق ناري في الصدر.

بالانتقال والفحص، تبين أن مرتكب الواقعة نجل زوجة المجني عليه "محمد. ص. ح. ع" 23 عامًا، عامل، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أن المتهم كان يدخر ماله لدى المجني عليه وحينما طالبه به رفض الأخير رده.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.