"فكهاني المطرية" تاجر سلاح.. والشرطة تضبطه متلبس بطبنجة انجليزي
"فكهاني المطرية" تاجر سلاح.. والشرطة تضبطه متلبس بطبنجة انجليزي
04:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017
كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، اليوم الأحد، القبض على فكهاني، بحوزته طبنجة انجليزي غير مرخصة، حاول بيعها لكنه سقط في قبضة الشرطة.
وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد حيازة "وليد ف ج"، 36 سنة، فكهاني، سلاح ناري بدون ترخيص "طبنجة انجليزي ماركة موريس" وشروعه في بيعه بمبلغ مالي.
أمر العميد محمود هندي رئيس قطاع شرق القاهرة، بسرعة القبض عليه، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح بغرض الدفع عن النفس، غير أن التحريات أكدت أن المتهم اعتاد جلب الأسلحة النارية الغير مرخصة من منطقة كوم السمنة بالقليوبية لبيعها بالمطرية.
أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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