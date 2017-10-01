أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"فكهاني المطرية" تاجر سلاح.. والشرطة تضبطه متلبس بطبنجة انجليزي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"فكهاني المطرية" تاجر سلاح.. والشرطة تضبطه متلبس بطبنجة انجليزي

04:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، اليوم الأحد، القبض على فكهاني، بحوزته طبنجة انجليزي غير مرخصة، حاول بيعها لكنه سقط في قبضة الشرطة.

وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد حيازة "وليد ف ج"، 36 سنة، فكهاني، سلاح ناري بدون ترخيص "طبنجة انجليزي ماركة موريس" وشروعه في بيعه بمبلغ مالي.

أمر العميد محمود هندي رئيس قطاع شرق القاهرة، بسرعة القبض عليه، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح بغرض الدفع عن النفس، غير أن التحريات أكدت أن المتهم اعتاد جلب الأسلحة النارية الغير مرخصة من منطقة كوم السمنة بالقليوبية لبيعها بالمطرية.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من الفيوم للمريوطية.. رحلة سقوط تاجر سلاح بالجيزة

    أخبار

  • كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

    أخبار

  • على طريقة "الزوجة الثانية".. مأساة سيدة تزوجها "داهية المطاريد" ليلة

    أخبار

  • مدير أمن الجيزة يكرم أفراد كمين الوراق بعد الإيقاع بتاجر سلاح

    أخبار

إعلان

df1eb5b706.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ