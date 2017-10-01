ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل نحو 8 آلاف غرامة خلال 24 ساعة
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل نحو 8 آلاف غرامة خلال 24 ساعة
04:39 م الأحد 01 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، لضبط المخالفات الواقعة في نطاق عمل الإدارة.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة – عن ضبط 10 آلاف و176 قضية سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، و1276 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 7 آلاف و679 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 14 مخالفة لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 915 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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