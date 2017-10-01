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"دعم مصر": 75% من إجمالي الأعضاء شاركوا في انتخابات الائتلاف

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مصراوي Masrawy

"دعم ": 75% من إجمالي الأعضاء شاركوا في انتخابات الائتلاف

04:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الدكتورة ألفت كامل

كتبت- مروة شوي:

أعلنت الدكتورة ألفت كامل، رئيسة اللجنة الثلاثية لانتخابات ائتلاف دعم مصر، حضور عدد 264 نائب من أصل 348 للتصويت على انتخابات الائتلاف.

وأشارت كامل، إلى أن نسبة الحضور قدرت بنحو 75%، معلنةً اكتمال النصاب القانوني للجمعية العموية للائتلاف.

كما أعلنت رئيسة اللجنة الثلاثية، فوز المهندس محمد السويدي، رئيسًا للائتلاف بالتزكية لعدم ترشح أحد.

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