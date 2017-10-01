وزير الزراعة يتفقد إنجازات مشروع الري الحقلي بالبحيرة غدًا
وزير الزراعة يتفقد إنجازات مشروع الري الحقلي بالبحيرة غدًا
04:41 م الأحد 01 أكتوبر 2017
كتب- أحمد مسعد:
يتفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الإثنين، بعض المشروعات المتعلقة بالشأن الزراعي بمحافظة البحيرة.
ويستهل وزير الزراعة، الجولة التفقدية بزيارة عدد من المشروعات الزراعية، وعلى رأسها متابعة ما تم إنجازه في مشروع تطوير الري الحقلي.
ومن المقرر أن تستقبل المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، كلًا من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له.
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