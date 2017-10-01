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للمرة الثانية​.. السويدي رئيسًا لـ"دعم مصر" بالتزكية

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مصراوي Masrawy

للمرة الثانية​.. السويدي رئيسًا لـ"دعم " بالتزكية

04:37 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المهندس محمد السويدي

كتبت- أسماء يحيى:

فاز المهندس محمد السويدي، برئاسة ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية اليوم الأحد، بالتزكية.

وبدأ طارق أبو زيد، الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بتهنئة المهندس محمد السويدي للفوز مرة أخرى برئاسة الائتلاف، وذلك لما يتمتع به من مصداقية وثقة من الجميع.

وأضاف أبو زيد: "قد لا نكون راضيين عما تحقق، لكننا على الأقل اجتهدنا، ولدينا الآن ما يمكن أن نبني عليه".

وأشار الأمين العام ﻹئتلاف دعم مصر، إلى روح الأخوة والاحترام الذي يجمعهم، على عكس ما تشهده الساحة.

وتابع: "نستطيع أن نخترق الآن ملفات على عكس الفترة السابقة، وسوف ننطلق من تجمعنا هذا لاختيار مكتب سياسي جديد".

يذكر أن ائتلاف دعم مصر يعقد اليوم الأحد، احتفالية لفوز السويدي برئاسة الإئتلاف مرة أخرى، وإعلان نتائج انتخابات المكاتب السياسية.

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