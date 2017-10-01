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برلمانية: مناقشة رفع الدعم عن الأسرة بعد الطفل الثالث عقب انعقاد المجلس

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مصراوي Masrawy

برلمانية: مناقشة رفع الدعم عن الأسرة بعد الطفل الثالث عقب انعقاد المجلس

04:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

برلمانية: مناقشة رفع الدعم عن الأسرة بعد الطفل الثالث عقب انعقاد المجلس

كتبت- مروة شوقي:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو محلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشروع القانون الذي تقدمت به فيما يخص تحديد النسل يقوم على رفع الدعم بعد الطفل الثالث، لافتةً إلى أن مشاريع تنظيم الأسرة هي الحل لاستقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت عجمي، في تصريحات لمصراوي، خلال عقد الجمعية العمومية لإئتلاف دعم ، الأحد، أن مجلس النواب سيعمل خلال دور الانعقاد الثالث والمقرر له البدء غدًا الاثنين، على نشر الوعي الثقافي والتعليمي في جميع قرى ونجوع مخافظات مصر.

وعقبت عضو مجلس النواب، على من يهاجمون مشاريع تنظيم الأسرة كونها ضد الشريعة، قائلةً: "الشريعة دائمًا تنادي بالتنظيم ورسولنا الكريم أمر بالعزل، ولهذا سأولي شئون تنظيم الأسرة الاهتمام الأكبر في الدور التشريعي المقبل".

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مصراوي Masrawy

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