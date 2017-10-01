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رحل يوم ميلاده.. 6 معلومات عن الفنان «رؤوف مصطفى»

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رحل يوم ميلاده.. 6 معلومات عن الفنان «رؤوف مصطفى» رحل يوم ميلاده.. 6 معلومات عن الفنان «رؤوف مصطفى»

التحرير

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بعد صراع مع المرض، رحل الفنان رؤوف مصطفى، اليوم الأحد عن عمر يناهز 77 عاما، داخل منزله، ويرصد موقع "التحرير لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عنه:

1- ولد في 1 أكتوبر عام 1940، وهو نفس اليوم الذي وافق وفاته أيضًا.
2- تخرج في المعهد العالى للسينما.
3- عمل مذيعًا في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

صورة أرشيفية


4- شارك فى 157 عملا سينمائيا ودراميا.
5- أشهر الأفلام التي شارك بها فيلم "محامي خلع" و"بحب السيما" وغيرهما.
4- قدّم أدوارا متنوعة في كثير من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "سرايا عابدين" و"طرف ثالث" و"خلف الله" و"ابن موت".

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5- تعرض لهجوم شديدة بسبب قيامه بدور "المثلي جنسيا" فى فيلم "ديل السمكة"، بطولة الفنان "عمرو واكد".
6- حاز على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أحسن ممثل دور ثانِ من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ديل السمكة"، كما فاز بجائزة المهرجان الكاثوليكي عن نفس الدور.

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التحرير

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