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نشال المترو سرق محمول خليجي والشرطة تضبطه بمحطة الشهداء

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مصراوي Masrawy

نشال المترو سرق محمول خليجي والشرطة تضبطه بمحطة الشهداء

04:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017

نشال المترو سرق محمول خليجي والشرطة تضبطه بمحطة الشهداء

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، القبض على نشال سرق هاتف محمول من سعودي الجنسية أثناء توقفه بمحطة مترو الشهداء لانتظار القطار.

واقتادت الشرطة "طه.خ"، 27 سنة، إلى قسم شرطة الأزبكية، عقب ضبطه متلبساً بسرقة هاتف محمول من سعودي الجنسية، وذلك أثناء توقفه بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وأمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

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