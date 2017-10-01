29 أكتوبر.. الحكم على17 متهمًا بممارسة الشذوذ في رمسيس
29 أكتوبر.. الحكم على17 متهمًا بممارسة الشذوذ في رمسيس
04:22 م الأحد 01 أكتوبر 2017
الحكم على17 متهمًا بممارسة الشذوذ
كتب - محمود السعيد:
حجزت حكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، الحكن على 17 متهمًا بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقق سكنية برمسيس، لجلسة 29 أكتوبر المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، بعد ورود معلومات تفيد قيامهم بتشكيل شبكة لممارسة الشذوذ والفجور داخل مجموعة من الشقق السكنية بمنطقة رمسيس، وتحررت المحاضر اللازمة عن الواقعة وأحيلت للنيابة التي قررت إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
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