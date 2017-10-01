جيش الإسلام يطالب بالضغط على روسيا لتنفيذ اتفاق "تخفيف التوتر"

حلب - (د ب أ):

طالب جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية اليوم الاحد روسيا بالالتزام بتعهداتها لتنفيذ اتفاق " تخفيف التوتر" في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها جيش الاسلام .

ودعا جيش الإسلام الذي يسيطر على مناطق شرق العاصمة دمشق، في بيان صحفي اليوم الاحد: "الوسطاء للضغط على الجانب الروسي للوفاء بالاتفاقات أحادية مع فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن والتي تنص على وقف إطلاق النار بشكل كامل بكافة أنواع الأسلحة، ويشمل جميع المناطق التي يسيطر عليها الفصيلان في الغوطة الشرقية والتي تم توقيعها في شهر أغسطس العام الماضي".

كما يتضمن الاتفاق فك الحصار عنها وإدخال المواد الأساسية التي تحتاجها الغوطة، دون أي إعاقات أو ضرائب أو اتاوات، وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي ، إن اتفاقات "تخفيف التوتر" في المناطق مستقرة رغم بعض الخروقات .

وقال بيان جيش الإسلام إنه " التزم على مدار شهرين بالاتفاق رغم الخروقات شبه اليومية للقوات الحكومية ".

وكانت القوات الحكومية السورية شنت حملة عسكرية على بلدة حوش الضواهرة في 25 سبتمبر الماضي، وكررت ذلك في 30 من الشهر نفسه .

ويعتبر جيش الاسلام واحدا من أقوى فصائل المعارضة في سورية حيث يسيطر على مناطق واسعة شرق العاصمة دمشق منذ بداية عام 2012 وشنت القوات الحكومية عشرات العمليات العسكرية لاستعادتها .

وكبد فصيل فيلق الرحمن، الذي يسيطر على حيي جوبر وعين ترما شرق العاصمة دمشق، القوات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 300 قتيل وأكثر من 1200 جريح إضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية بعد الحملة التي أطلقتها القوات الحكومية على حيي جوبر وعين ترما شرق العاصمة دمشق .