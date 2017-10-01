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مقتل امرأتين فى هجوم طعن بسكين بمحطة قطارات مرسيليا

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مصراوي Masrawy

مقتل امرأتين فى هجوم طعن بسكين بمحطة قطارات مرسيليا

04:25 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مقتل امرأتين فى هجوم طعن بسكين بمحطة قطارات مرسيليا

القاهرة - (مصراوي):
أعلنت الشرطة الفرنسية، عن مقتل سيدتين في محطة قطارات بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بعدما هاجم شخص المارة بسكين، ظهر الأحد.

وتحدثت الشرطة عن إخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية، وطلبت من السكان تجنب المنطقة، بحسب "سكاي نيوز".

واستطاعت الشرطة قتل الرجل الذي قام بالهجوم، والذي كان يحمل سكينا بالقرب من دورية جنود.

وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير لوكالة فرانس برس إن "اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض". كما قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجم مرسيليا صاح قائلا "الله أكبر" أثناء الهجوم.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على موقع تويتر أنه توجه إلى مرسيليا عقب الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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