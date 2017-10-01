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«أوبل» تبدأ استخدام محركات «بيجو» في هذه السيارة

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«أوبل» تبدأ استخدام محركات «بيجو» في هذه السيارة «أوبل» تبدأ استخدام محركات «بيجو» في هذه السيارة

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أكدت شركة "أوبل" أن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "جراند لاند X" الجديدة ستكون أول الإصدارات المدعمة بالتقنيات والمحركات الفرنسية الخاصة بشركة "بيجو – ستروين" بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "إيريش تايمز"، فإن الشركة الألمانية ستقوم بطرح سياراتها بمحرك مدعم بتقنيات القيادة الفرنسية، التي تعد إصدارات "بيجو" و"ستروين" في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن "جراند لاند X" ستكون بداية استخدام المحركات الفرنسية.

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كانت الشركة الألمانية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن عزمها استخدام محركات "بيجو" خلال الفترة المقبلة بالإصدارات الموجودة فعليًا في الأسواق، وذلك في إطار الخطط التسويقية الجديدة للشركة الألمانية بعد الانتقال إلى نظيرتها الفرنسية مطلع العام الجاري.

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التحرير

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